1.Сколько потребуется времени, чтобы спортсмену массой 70 кг, развивающему мощность 0,7 кВт, подняться по канату длинной 6 м? 2.Какую работу совершает кран при равномерном подъёме стальной балки объёмом 0,4м3 на высоту 5м? Плот...
Физика
1.Сколько потребуется времени, чтобы спортсмену массой 70 кг, развивающему мощность 0,7 кВт, подняться по канату длинной 6 м? 2.Какую работу совершает кран при равномерном подъёме стальной балки объёмом 0,4м3 на высоту 5м? Плотность стали равна 7900 кг/м3 3.К концам невесомого рычага подвешены грузы массами 4кг и 24кг. Расстояние от точки опоры до большего груза равно 6см. Определите длину рычага , если рычаг находится в равновесии.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задача1: Дано: m=70кг N=0,7кВт=700Вт h=6м t-? Решение: A=A1 Pt=mgh t=mgh/p t=70*10*6/700=6c Ответ:6с Задача2: Дано: V=0,4м^3 p(плотность стали)=7900кг/м^3 h=5м А-? Решение: А=mgh m=pv=7900*0,4=3160кг A=3160*10*5=158000Дж=158кДж Ответ:158кДж Задача3: m1=4кг m2=24кг l2=6cм=0,06м Найти l? l=l1+l2 l1=F2l2/F1 F2=m2g=240H F1=m1g=40H l1=240*0,06/40=0,36м=36см l=6+36=42см Ответ:42см
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