1.Сколько потребуется времени, чтобы спортсмену массой 70 кг, развивающему мощность 0,7 кВт, подняться по канату длинной 6 м? 2.Какую работу совершает кран при равномерном подъёме стальной балки объёмом 0,4м3 на высоту 5м? Плот...

Физика

1.Сколько потребуется времени, чтобы спортсмену массой 70 кг, развивающему мощность 0,7 кВт, подняться по канату длинной 6 м? 2.Какую работу совершает кран при равномерном подъёме стальной балки объёмом 0,4м3 на высоту 5м? Плотность стали равна 7900 кг/м3 3.К концам невесомого рычага подвешены грузы массами 4кг и 24кг. Расстояние от точки опоры до большего груза равно 6см. Определите длину рычага , если рычаг находится в равновесии.

Автор: Гость