2)1,5-5,4+(-1,6)+8,5; 3)4,37+(-3,65)+(-7.35)+6,63; 4)0,13+(-9,94)+(-2,13)+(-0,06)

Математика
2)1,5-5,4+(-1,6)+8,5; 3)4,37+(-3,65)+(-7.35)+6,63; 4)0,13+(-9,94)+(-2,13)+(-0,06)
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