2 2 2 2 2=48 поставить знаки действия между двойками

Математика
2 2 2 2 2=48 поставить знаки действия между двойками
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 2 * 2 + 2 * 2 = 48 ;
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