2 2/3 х-5,1=3,7 домашнее задание 6 класс
Математика
2 2/3 х-5,1=3,7 домашнее задание 6 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 2/3 х-5,1=3,7 ; 8/3х=3,7+5,1; 8/3х=8,8; Х=88/10*3/8; Х=33/10; Х=3,3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Математика
Начерти в тетради любую фигуру кроме прямоугольника так чтобы ее площадь была равна 12 сантиметров в квадрате
Химия
Вычислить стандартную теплоту образования мочевины из простых веществ, если известна стандартная теплота сгорания CH4N2O(мочевина) = -634,749 при T...