Можно ли, на ваш взгляд, цели и действия России в начале Кавказской Войны считать захватническими?
История
Можно ли, на ваш взгляд, цели и действия России в начале Кавказской Войны считать захватническими?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Думаю, да, так как целями России в Кавказской войне (1818-1864) было присоединение Северного Кавказа, укрепление позиций в Грузии и Закавказье, на Черном и Каспийских морях. Для этого Россия вела планомерное наступление на Северный Кавказ. В 1817 году генерал Ермолов ввел жесткую политику по усмирению горцев
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