Вычислить стандартную теплоту образования мочевины из простых веществ, если известна стандартная теплота сгорания CH4N2O(мочевина) = -634,749 при T=298K и давлении 1,0133∙105Па. Принять, что продукты сгорания – оксиды CO2(г), ...
Химия
Вычислить стандартную теплоту образования мочевины из простых веществ, если известна стандартная теплота сгорания CH4N2O(мочевина) = -634,749 при T=298K и давлении 1,0133∙105Па. Принять, что продукты сгорания – оксиды CO2(г), H2O(ж) и N2(г). Теплоты сгорания простых веществ: Сграф + О2 = СО2(г) - 393,795*10(3) Дж/моль; Н2 + 1/2О2 = Н2О(ж) - 286,043*10(3) Дж/моль.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В интернете видела что то подобное.На ютюбе учитель типу объяснял ..
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