2, 4, 6 сколько можно составить двух значных, трёх значных чисел

Математика
2, 4, 6 сколько можно составить двух значных, трёх значных чисел
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Двухзначные: 22, 24, 26, 42, 44, 46, 62, 64, 66 трехзначные: 246, 264, 426, 462, 624, 642
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