Решите пж дам 50 баллов 1. На рисунке приведен график гармонических колебаний. Ука??ите все правильные утверждения. А. Амплитуда колебаний равна 10 см. Б. Период колебаний 3 с. В. Частота колебаний меньше 0,25 Гц. 2. Подве...

Физика

Решите пж дам 50 баллов 1. На рисунке приведен график гармонических колебаний. Ука??ите все правильные утверждения. А. Амплитуда колебаний равна 10 см. Б. Период колебаний 3 с. В. Частота колебаний меньше 0,25 Гц. 2. Подвешенный на нити груз совершает малые колебания. Считая колебания незатухающими, укажите все правильные утверждения. А. Период колебаний зависит от массы груза. Б. Чем длиннее нить, тем больший период колебаний. В. Период колебаний не зависит от амплитуды. 3. В воздухе распространяется звуковая волна. Укажите правильные утверждения. А. Волна является поперечной. Б. Волна представляет собой чередующиеся сжатия и разрежения воздуха. В. При распространении волны происходит перенос вещества. Средний уровень 1. Длина нити математического маятника равна 4 м. Определить период колебаний. 2. В море длина волны достигает 300 м, а период 13,5 с. Определить скорость распространения такой волны. 3. Кто в полете быстрее машет крыльями — муха, шмель или комар? Достаточный уровень 1. На лодку набегают волны, поднятые теплоходом. Предложите способ определения длины волны. 2. Почему раскаты грома намного продолжительнее вспышки молнии? 3. Человек, стоящий на берегу моря, определил, что расстояние между следующими друг за другом гребнями волн 8 м. Кроме того, он подсчитал, что за 60 с мимо него прошло 23 волновых гребня. Определите скорость распространения волн. 4. Найдите жесткость пружины, если подвешенный на ней груз массой 700 г совершает 18 колебаний за 21 с. Высокий уровень 1. Почему нельзя считать колебания маятника волной? 2. Мы отличаем звук скрипки от звука рояля, даже если они звучат на одной ноте. Что у этих звуков общего? Чем они отличаются друг от друга? 3. На расстоянии 1068 м от наблюдателя ударяют молотком по железнодорожному рельсу. Наблюдатель, приложив ухо к рельсу, услышал звук на время 3 с раньше, чем он дошел до него по воздуху. Найдите скорость звука в стали. Скорость звука в воздухе принять равной 340 м/с. 4. За одно и то же время один математический маятник совершает 5 колебаний, а другой — 3 колебания. Определите длину каждого маятника, если разность их длин равна 48 см.

Автор: Гость