(-4.2+6 1/3)+(-2.8) Помогите решить
Математика
(-4.2+6 1/3)+(-2.8) Помогите решить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-42+19-28 -126+57-84 -153 51 __________=_____________=_______= -_____=-5,1 10 3 10 30 30 10
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