(-4.2+6 1/3)+(-2.8) Помогите решить

Математика
(-4.2+6 1/3)+(-2.8) Помогите решить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-42+19-28       -126+57-84           -153           51 __________=_____________=_______= -_____=-5,1 10      3    10              30                 30              10
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