Скласти речення вчительці про другорядні члени речення

Українська мова
Скласти речення вчительці про другорядні члени речення
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Михасик довго не міг зрозуміти прикладу з математики, та сумний повернувсчя додому.
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