Плиз сделайте номер 176 срочно

Гость: Гость:

Здесь текут реки а здесь печёт печь там летит баба яга а избушка поворачивается там неподалёку злится кощей бессмертный там Иван царевич борется а колобок попался в лесу лиса обманывает а волк побит. (Парень это точ то в скобках я щас пишу не пиши я просто хочу сказать точно возможно я неправильно написал )