Плиз сделайте номер 176 срочно

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Плиз сделайте номер 176 срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здесь текут реки а здесь печёт печь там летит баба яга а избушка поворачивается там неподалёку злится кощей бессмертный там Иван царевич борется а колобок попался в лесу лиса обманывает а волк побит. (Парень это точ то в скобках я щас пишу не пиши я просто хочу сказать точно возможно я неправильно написал )
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