2.Авторская позиция в повести А.С. Пушкина "Станционный смотритель" 3.Кто виноват в трагической судьбе Самсона Вырина ?(по повести А. С. Пушкина "Станционный смотритель")
Литература
2.Авторская позиция в повести А.С. Пушкина "Станционный смотритель" 3.Кто виноват в трагической судьбе Самсона Вырина ?(по повести А. С. Пушкина "Станционный смотритель")
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Авторская позиция - это отношение автора к своим героям, выраженное в смысле названия произведения, в портретах героев, в их мыслях и чувствах, в композиции, в символике, в описании природы, а также непосредственно в оценках повествователя. Отношение Пушкина к главному герою повести "Станционный смотритель" Самсону Вырину можно понять двояко.На первый взгляд, авторская позиция в этом произведении совершенно ясна: автор сочувствует своему герою, сопереживает ему, изображая горе и страдания старика.Но при такой трактовке авторской позиции "Станционный смотритель" теряет всю свою глубину. Картина намного сложнее. Пушкин не зря вводит в повесть образ повествователя, от лица которого идет рассказ.Он своими мыслями, рассуждениями как бы закрывает истинное отношение автора к главному герою. Чтобы понять автора, нельзя полагаться на поверхностные впечатления от текста повести: Пушкин завуалировал свою точку зрения в более мелких деталях, которые видны только при подробном изучении текста
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