2 класс есть лесная примета

Русский язык
2 класс есть лесная примета
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не мусорить в лесу. не разжигать костер.
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