Помогите 110 слово правительство как поставить в радит падеж и мн ч
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Помогите 110 слово правительство как поставить в радит падеж и мн ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
красивых добрых синых любящих интересных познавательных фиолетовых синих красных желтых белых черных серых оранжевых странных голубых песочных снежных древних Крепких дружных правительственных лесных небесных облачных зеленых розовых беззвучных звучных нотных душистых темных светлых картины памятных рамочных длинных чугунных железных лаковых деревянных салафановых пластиковых шерстяных длительных удачливых самых лекарственных
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