Каким способом создают новые разновидности металлов

Гость: Гость:

Металлы уже существуют в природе-- в виде руды или примесей в каких- то породах-- золото, например. А другие выплавляются из руды-- это медь, железо.. . Сталь-- это сплав металлов.. . и таких сплавов в нашей жизни встречается много-- это бронза, мельхиор.. . Их создают ученые в лабораториях, а потом по готовым рецептам варят на металлургических заводах рабочие- металлурги