Каким способом создают новые разновидности металлов
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Каким способом создают новые разновидности металлов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Металлы уже существуют в природе-- в виде руды или примесей в каких- то породах-- золото, например. А другие выплавляются из руды-- это медь, железо.. . Сталь-- это сплав металлов.. . и таких сплавов в нашей жизни встречается много-- это бронза, мельхиор.. . Их создают ученые в лабораториях, а потом по готовым рецептам варят на металлургических заводах рабочие- металлурги
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