Вставь пропущенные слова Нижняя граница атмосферы - _______ поверхность. Верхняя г??аница атмосферы чётко _________________ , поэтому толщину атмосферы точно определить ____________ .
География
Вставь пропущенные слова Нижняя граница атмосферы - _______ поверхность. Верхняя г??аница атмосферы чётко _________________ , поэтому толщину атмосферы точно определить ____________ .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нижней границей атмосферы является поверхность Земли. Верхняя граница атмосферы четко не выделяется.Поэтому толщину атмосферы точно определить нельзя
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