Какие координаты имеет вершина параболы: y=(x+1)²; y=3(x+9)²; y=-2(x-5)²; y=-2(x-5)²; y=-4(x-9)².

Алгебра
Какие координаты имеет вершина параболы: y=(x+1)²; y=3(x+9)²; y=-2(x-5)²; y=-2(x-5)²; y=-4(x-9)².
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