Найди периметр и площадь закрашенной фигуры, с подробными обьяснениями!

Гость: Гость:

1) 1+2=3м-длина двух сторон не закрашенного прямоугольника 2)(4×2)+(6×2)= 20 периметр всей фуруры 3)20-3=17м периметр закрашенной фигуры 4 )4×6=24м(кводратных )площадь всей фигуры 5)1×2=2 м(кводратных )площадь не закрашенного прямоугольника 6)24-2=22м (квадратных ) площадь закрашенной фигуры Ответ: периметр закрашенной фигуры 17(м ),площадь закрашенной фигуры 22(м квадратных)