2 примера милосердия в произведении "Горе от ума" Грибоедов А. С.

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Настоящая любовь возвышает человека, делает его терпимее, добрее, милосерднее. Именно такое сильное и глубокое чувство овладело сердцем главного героя повести А. С. Пушкина «Дубровский», когда он увидел дочь своего врага, жестокого и своенравного самодура Троекурова. Милая и искренняя, кроткая и нежная Маша_совершила невозможное: ради нее Владимир Дубровский, ушедший в разбойники от всех навалившихся на него несчастий, отказывается от мести. Троекуров, главный виновник смерти Дубровского-отца, теперь может спать спокойно — его дом, его поместье объявлены неприкосновенными. Готовый на подвиги ради любимой, Владимир проникает в дом под видом учителя-француза Дефоржа. Своей выдержкой, спокойствием, чувством собственного достоинства, благородством, смелостью он покоряет сердце юной Маши. Именно высокая порядочность заставляет Дубровского признаться Марье Кириловне, кто он есть на самом деле. Он не хочет осквернять чистое чувство ложью и недомолвками, прекрасно отдавая себе отчет в опасности подобного заявления. Однако лучшие душевные качества Маши не позволяют ей тайком, обманом покинуть дом своего отца, и она теряет единственную возможность обрести счастье рядом с любимым человеком. Несмотря на трагический финал, трудно представить себе любовь более романтическую, чем любовь Маши Троекуровой и Владимира Дубровского.