2 сложных предложения на слова цирк , цыплёнок

Русский язык
2 сложных предложения на слова цирк , цыплёнок
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вчера я ходил в цирк, в котором выступал цыпленок. Цыпленок загрустил, потому что тоже хотел сходить в цирк. "Это цирк какой-то!" — подумал цыпленок, убегая со двора. 
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