Что открыл Степан Крашенинников?
География
Что открыл Степан Крашенинников?
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Степан Петрович Крашенинников — русский ботаник, этнограф, географ, путешественник, исследователь Сибири и Камчатки, автор знаменитой книги «Описание земли Камчатки» (1756). Крашенинников сопровождал И. Г. Гмелина в его трёхлетнем путешествии по Сибири (1733—1736). Путевой дневник, который он вёл, и отчёты о путешествии содержат сведения по ботанике, этнографии, зоологии, истории, географии Сибири, словари тунгусского и бурятского языков. 20 июля 1735 года он был отправлен в свою первую, самостоятельную экспедицию для изучения тёплых источников на реку Онон. Совершив труднейшую поездку через горные таёжные хребты, он составил подробное описание этих источников
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