Как вы думаете, какую роль сыграло Средневековье в истории нашей земли ?
История
Как вы думаете, какую роль сыграло Средневековье в истории нашей земли ?
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Были воины, развитие, новое.
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