Найдите две дроби, каждая из которых больше 2/5 и меньше 3/5.
Математика
Найдите две дроби, каждая из которых больше 2/5 и меньше 3/5.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2/5 и 3/5 можно представить со знаменателем 15 6/15 и 9/15 две дроби между ними: 7/15 и 8/15
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