Расстояние катера 42 км.чтобы его догнать вышол теплоход. собственная скорость катера в час 18 км, а у теплхода собственная скорость 32 км в час. а скорость потока 2 км в час. вопрос сколько времени идеть чтобы догнать катера

Гость: Гость:

расстояние ---- 42 км; соб.ск. кат. ------ 18 км/час; соб. ск. тепл. ---- 32 км/час; ск. течения ------- 2 км/час; время догоняния ---? час; Решение. Время (час) догоняния t = S/V, где S - начальное расстояние, км; V - скорость догоняния ( общая скорость, разница скоростей), км/час. Скорость догоняния V = Vк - Vк . Она не зависит от того, будет ли теплоход догонять катер ПО течению или ПРОТИВ него, так как они идут в одном направлении и скорость течения будет к собственным скоростям теплохода и катера прибавляться( по течению) или вычитаться (против течения), разность скоростей теплохода и катера будет одна и та же и равняться разности их собственных скоростей. Скорость течения - избыточное (лишнее) данное. 32 - 18 = 14 (км/час) ----- скорость догоняния; 42 : 14 = 3 (часа) ------ время догоняния. Ответ: 3 часа нужно теплоходу, чтобы догнать катер