Обьясните значени слов : топор , мотыга , серп , зернотёрка , прядение , ткачество , ц??новка , духи , боги , старейшина , совет старейшин , племя , идол , молитва , жертва , религиозный обряд
История
Обьясните значени слов : топор , мотыга , серп , зернотёрка , прядение , ткачество , ц??новка , духи , боги , старейшина , совет старейшин , племя , идол , молитва , жертва , религиозный обряд
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Инструменты(в начале)и пиши для чего
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