Почему Пушкин назвал Радищего врагом рабства

Литература
Почему Пушкин назвал Радищего врагом рабства
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Радищев рабства враг так с жато и точно определил позднее основной пафос радищевского творчества Пушкин. Вопрос всех вопросов тогдашней русской жизни -
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