20 БАЛОВ ответ с решением!копировать старое непонятное решение не надо! .При пропускании нагретой смеси метана с водяным паром над катализатором получили 5 г водорода. Определите массу метана, вступившего в реакцию.

Химия

20 БАЛОВ ответ с решением!копировать старое непонятное решение не надо! .При пропускании нагретой смеси метана с водяным паром над катализатором получили 5 г водорода. Определите массу метана, вступившего в реакцию.

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