Зимушка, водяной, снежок, старик, запах, опоздание, говорящий, горный, летать, перелесок, водный, кривой, редкий, морозный, старость, летчик, трамвай, осина, лесной, степной, морской, земля. обозначь корень , подчеркнуть слова ...
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Зимушка, водяной, снежок, старик, запах, опоздание, говорящий, горный, летать, перелесок, водный, кривой, редкий, морозный, старость, летчик, трамвай, осина, лесной, степной, морской, земля. обозначь корень , подчеркнуть слова с орфограммой проверяемые безударные глассные в корне слова
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зим,вод, снеж, стар,пах,позд, говор,гор, лет, лес,вод,крив, ред,мороз,стар,лет,трамва, осин, лес,степ, мор,зем,
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Биология