Приведите примеры народно-поэтических слов с пояснением

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Приведите примеры народно-поэтических слов с пояснением
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лада - любимая, супруга. Лелеять - ласкать, заботиться. Чары - обаяние. Пригубить - приласкать. Краше - красивее.
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