Приведите примеры народно-поэтических слов с пояснением
Русский язык
Приведите примеры народно-поэтических слов с пояснением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лада - любимая, супруга. Лелеять - ласкать, заботиться. Чары - обаяние. Пригубить - приласкать. Краше - красивее.
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