План подготовки к выходу на природу

Гость: Гость:

При разработке плана необходимо детально обсудить основные цели похода и учебные задачи, которые необходимо будет отработать в походе. С учётом этого выбрать район похода и определить маршрут движения. При этом необходимо иметь в виду привлекательность путешествия и посильность отрабатываемых задач. Главное, чтобы в походе вы ближе познакомились с природной средой и получили удовлетворение от общения с ней.