План подготовки к выходу на природу
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План подготовки к выходу на природу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При разработке плана необходимо детально обсудить основные цели похода и учебные задачи, которые необходимо будет отработать в походе. С учётом этого выбрать район похода и определить маршрут движения. При этом необходимо иметь в виду привлекательность путешествия и посильность отрабатываемых задач. Главное, чтобы в походе вы ближе познакомились с природной средой и получили удовлетворение от общения с ней.
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