Что такое гедрасфера
Геометрия
Что такое гедрасфера
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Совокупность вод морей, океанов, континентальных водоёмов, рек, подземных источников, болот и ледяных покровов Земли.
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