На каком жизненном опыте учатся герои произведения Горького "На дне"? Пожалуйста! очень надо!

Литература
На каком жизненном опыте учатся герои произведения Горького "На дне"? Пожалуйста! очень надо!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Учатся там лишь немногие, в основном они лишь проживают и принимают жизнь такой, какая она им дана. Учится и пытается измениться там лишь Сатин после встречи с Лукой, который подарил ему надежду на другую жизнь 
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