Доклад на тему медузы(биология 7 класс)

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Медузы — это класс многоклеточных беспозвоночных, что охотятся и убивают своих жертв с помощью щупалец. Эти прекрасные экзотичные существа могут выжить лишь в солёной воде, поэтому их среда обитания — это океаны, моря и в некоторых случаях отрезанные от «большой воды» лагуны коралловых островов. Некоторые из видов любят прохладную воду, другие — тёплую, третьи обитают лишь верхних слоях, а четвёртые — только на дне. Интересно, что рассматриваемые представители животного мира входят в ту же группу, что и… кораллы. Оба эти класса существ относятся к кишечнополостным.