Что такое клеточное строение?

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Клеточное строение - сторонние клетки , функции и способы жизнеобеспечения. Она состоит из верхней оболочки -цитоплазматической мембраны, клеточной жидкости - цитоплазмы, пиноцилиновых пузырей, эндоплазматической сети , вакуоль, хроматин, комплекса Гольджи,митохондрии , рибосомы, лизасомы, ядерная мембрана и ядро, в котором находится ДНК-дизоксирибонуклеиновая кислота, макромолекула, обеспечивающая хранение , и передачу из поколения в поколение функционирование живых организмов. А после отмирания смены на новую клетку.