21/0,7=9,5/1,9 решите уровнения
Математика
21/0,7=9,5/1,9 решите уровнения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
21/0.7=9,5/1,9 21/(7/10)=(95/10)/(19/10) 21*(10/7)=(95/10)*(10/19) 30=95/19 30=5 как-то так
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