Составить схему к задаче. В табуне было 19лошадей, из которых 4лошади вороные, а ост??лтные -гнедые. Сколько гнедых лошадей быо в этом табуне

Математика
Составить схему к задаче. В табуне было 19лошадей, из которых 4лошади вороные, а ост??лтные -гнедые. Сколько гнедых лошадей быо в этом табуне
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отрезок раздели на две части: вороные и гнездые, под вороными напиши 4 л. а под гнездыми ?. целое 19 19-4=15гнездых
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