Составить схему к задаче. В табуне было 19лошадей, из которых 4лошади вороные, а ост??лтные -гнедые. Сколько гнедых лошадей быо в этом табуне

Математика

Составить схему к задаче. В табуне было 19лошадей, из которых 4лошади вороные, а ост??лтные -гнедые. Сколько гнедых лошадей быо в этом табуне

Автор: Гость