22×(17/26x-3/4)=5 1/13 Plies
Математика
22×(17/26x-3/4)=5 1/13 Plies
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
22×(17/26х-3/4)=5 1/13 17/26х-3/4=5 1/13÷22 17/26х-3/4=66/13÷22 17/26х-3/4=66/13×1/22 17/26х-3/4=3/13 17/26х=3/13+3/4 17/26х=12/52+39/52 17/26х=51/52 х=51/52÷17/26 х=51/52×26/17 х=3/2×1/1 х=3/2 х=1 1/2
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