Где бревно лучше плавает в керосине или в воде

Гость: Гость:

"Лучше" — это выше выступает над поверхностью жидкости? Тогда в воде. у неё плотность (1000 кг/м³) выше, чем у керосина (≈ 800 кг/м³). Если дерево достаточно плотное. скажем, дуб или железное дерево (плотность дерева больше плотности керосина), так в керосине и вовсе утонет.