Где бревно лучше плавает в керосине или в воде

Физика
Где бревно лучше плавает в керосине или в воде
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Лучше" — это выше выступает над поверхностью жидкости? Тогда в воде. у неё плотность (1000 кг/м³) выше, чем у керосина  (≈ 800 кг/м³). Если дерево достаточно плотное. скажем, дуб или железное дерево (плотность дерева больше плотности керосина), так в керосине и вовсе утонет.
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