Сколько целых чисел будет находится на кординатное прямой между числами -14 и +14
Математика
Сколько целых чисел будет находится на кординатное прямой между числами -14 и +14
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-13,-12,-11,-10,-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1 и все те же самые только положительные
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