1колич.букв=кол.звук. 2.букв больше чем звуков. 3.букв меньше чем звуков. КАЮТА ВОДА ОГОНЬ КЛЮЧ ВЬЮГА ЕЖИК ЗВЕРЬКИ ЯБЕДА ЛЬДИНА

Русский язык

1колич.букв=кол.звук. 2.букв больше чем звуков. 3.букв меньше чем звуков. КАЮТА ВОДА ОГОНЬ КЛЮЧ ВЬЮГА ЕЖИК ЗВЕРЬКИ ЯБЕДА ЛЬДИНА

Автор: Гость