1колич.букв=кол.звук. 2.букв больше чем звуков. 3.букв меньше чем звуков. КАЮТА ВОДА ОГОНЬ КЛЮЧ ВЬЮГА ЕЖИК ЗВЕРЬКИ ЯБЕДА ЛЬДИНА
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1колич.букв=кол.звук. 2.букв больше чем звуков. 3.букв меньше чем звуков. КАЮТА ВОДА ОГОНЬ КЛЮЧ ВЬЮГА ЕЖИК ЗВЕРЬКИ ЯБЕДА ЛЬДИНА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)вода,ключ2)огонь,зверьки,льдина,3)каюта,вьюга,ёжик,ябеда,
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