24; 25 химия 11 класс

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24. Пусть масса нитрата аммония = х Тогда масса раствора должна составить = 210+х Исходя из того, что массовая доля раствора (16% или 0,16 в долях единицы) - это отношение массы растворенного вещества к массе раствора получаем: 0,16 = х / 210+х решаем уравнение: 0,16(210+х)=х 33,6+0,16х=х 33,6=0,84х х=40 Масса нитрата аммония 40 г 25. По уравнению реакции видно, что 600кДж образуется, если в реакцию вступает 3 моль ацетилена. Дана масса ацетилена 117 г. Количество ацетилена = 117(г)/26(г/моль) = 4,5 моль 3 моль ацетилена ---- 600 кДж 4,5 моль ацетилена --- х Количество теплоты (х) = 600 х 4,5 / 3 = 900 кДж