Етод электронного баланса определить восстановитель и окислитель этой реакции C+O2=CO2

Химия
Етод электронного баланса определить восстановитель и окислитель этой реакции C+O2=CO2
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Гость:
Вроде бы так........
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