((24*250+18*250):60*40+(44*4500+108*1500):20):40= решите пожалуйста
Математика
((24*250+18*250):60*40+(44*4500+108*1500):20):40= решите пожалуйста
Ответ(ы):
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Ответ:7450........................
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