Прочитай ,найди пословицы.обьясни их смысл. ХЛЕБ - ВСЕММУ ГОЛОВА.САМЫЙ ВАЖНЫЙ ПРО??УКТ - ЭТО ХЛЕБ.У ПАХАРЯ РУКА ЧЕРНА , ДА ХЛЕБ БЕЛ.СВЕЖИЙ ХЛЕБ -НАСТОЯЩЕЕ ЛАКОМСТВО. ПОМОГИ МНЕ
Русский язык
Прочитай ,найди пословицы.обьясни их смысл. ХЛЕБ - ВСЕММУ ГОЛОВА.САМЫЙ ВАЖНЫЙ ПРО??УКТ - ЭТО ХЛЕБ.У ПАХАРЯ РУКА ЧЕРНА , ДА ХЛЕБ БЕЛ.СВЕЖИЙ ХЛЕБ -НАСТОЯЩЕЕ ЛАКОМСТВО. ПОМОГИ МНЕ
Ответ(ы):
Гость:
1. Хлеб - всему голова. Объяснение: раньше хлеб являлся главным продуктом питания и основой экономики. 2. У пахаря рука черна да хлеб бел. Объяснение: труд пахаря, как и любой иной труд, очень тяжел или можно сказать черен, но хлеб или похвала от труда, всегда светел и бел.
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