Тыквы растут на грядке, ширина которой 1 м 12 см , а длина в 3 раза больше ширины. Выче??лите площадь грядки.

Математика

Тыквы растут на грядке, ширина которой 1 м 12 см , а длина в 3 раза больше ширины. Выче??лите площадь грядки.

Автор: Гость