Тыквы растут на грядке, ширина которой 1 м 12 см , а длина в 3 раза больше ширины. Выче??лите площадь грядки.
Математика
Тыквы растут на грядке, ширина которой 1 м 12 см , а длина в 3 раза больше ширины. Выче??лите площадь грядки.
Ответ(ы):
Гость:
1 м 12 см = 112 см - это ширина, длина 3*112 = 336, то есть площадь равна 112 * 336 = 37632 см квадратных
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