Определение дуги окружности?

Геометрия
Определение дуги окружности?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Дуга окружности-часть окружности,расположенная внутри плоского угла
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