Кагда автобус отошёл от астоновки в нём было 28 пассажиров на первой астоновке нес??олько человек вышли а 6 челавек вошли в него после чего в автобусе стало 30 челавек сколько челавек вышло из автобуса на первой астоновке
Математика
Кагда автобус отошёл от астоновки в нём было 28 пассажиров на первой астоновке нес??олько человек вышли а 6 челавек вошли в него после чего в автобусе стало 30 челавек сколько челавек вышло из автобуса на первой астоновке
Ответ(ы):
Гость:
Вышло 4 человека на первой остановке что непонятно ч толе?
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