Практикум №2. Пожалуйста.

Гость: Гость:

Проблем у молодёжи много: 1) отсутствие бесплатных мест время провождения досуга, 2) много соблазнов: наркотики, курение, алкоголь, 3) мало возможностей устроиться на работу, которую можно совмещать с учёбой, при этом где бы достойно платили.. . Подумай что волнует тебя