Практикум №2. Пожалуйста.
Обществознание
Практикум №2. Пожалуйста.
Ответ(ы):
Гость:
Проблем у молодёжи много: 1) отсутствие бесплатных мест время провождения досуга, 2) много соблазнов: наркотики, курение, алкоголь, 3) мало возможностей устроиться на работу, которую можно совмещать с учёбой, при этом где бы достойно платили.. . Подумай что волнует тебя
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