Как разобрать предложение в июле созревают хлеба.
Русский язык
Как разобрать предложение в июле созревают хлеба.
Ответ(ы):
Гость:
В (предлог) июле (существительное) созревают (глагол) хлеба (существ.) подлежащее-хлеба, сказуемое-созревают
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