Могут ли прямые b и c быть перпендикулярными , если a перпендикулярно b, и если (а,с)=60??? обоснуйте ответ
Математика
Могут ли прямые b и c быть перпендикулярными , если a перпендикулярно b, и если (а,с)=60??? обоснуйте ответ
Ответ(ы):
Гость:
Нет, не могут,т.к. Если а перпен. B и a перпен. C, то а перпен. С, а это противоречие
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